30 украинских детей и подростков, пострадавших от войны в Украине, привезены в нашу страну для оказания реабилитационных услуг.

Как сообщили АПА в Министерстве труда и социальной защиты населения, дети и подростки, приехавшие в нашу страну при организационной поддержке Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве, будут помещены в Габалинский детский реабилитационный центр агентства.

В центре в течение 15 дней будут оказывать детям медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги.