Центризбирком Армении сегодня утвердил окончательные итоги внеочередных выборов в парламент республики.

В состав Национального собрания 8-го созыва войдут 107 депутатов.

Выигравшая выборы правящая партия «Гражданский договор» получит абсолютное большинство в законодательном органе. В парламенте ее представляет 71 депутат.

Блок Роберта Кочаряна «Армения» получил 29 кресел, у блока Сержа Саргсяна “Честь имею” 7 мандатов.

Первое заседание нового парламента намечено на понедельник, 2 августа.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня. По их итогам партия «Гражданский договор» набрала 53,91%, блок «Армения» — 21,9%, «Честь имею» — 5,22% голосов.