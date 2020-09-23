«В Армении пряники закончились, остались одни кнуты, и еще скоморохи» — российский эксперт

Ситуация в товузском направлении вновь обострилась, Азербайджан проводит учения с привлечением резервистов. О крайне напряженной ситуации на Южном Кавказе свидетельствуют и заявления президента Ильхама Алиева.

О ситуации в регионе Южного Кавказа, состоянии переговорного процесса, вероятности возобновления военных действий, о том, какая выгода Армении обострять ситуацию, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Президент Азербайджана заявил о том, что Армения вышла из переговорного процесса. В то время как Мнацаканян заявляет о том, они готовы к переговорам. Но имеют ли сейчас значение переговоры?

— Заявления подобного содержания — абсолютно типичная картина для информационно-идеологического противостояния двух воюющих стран. Я не вижу ничего удивительного в том, что официальный Баку во всех смертных грехах, реальных и мнимых, обвиняет официальный Ереван, и наоборот, официальный Ереван в том же самом обвиняет официальный Баку. Так оно и должно быть в полном соответствии с жанром политической дуэли. Наоборот, было бы странно, если бы всего этого не было.

Каждая из сторон нагорно-карабахского конфликта считает исключительно правой только себя, и было бы удивительно, нет — противоестественно, видеть, чтобы одна из сторон после всего того, что в рамках этого конфликта было, пошла на компромисс со своим врагом. Конструктивные переговоры между Баку и Ереваном невозможны в принципе, и это доказывает факт того, что все многолетние усилия международных посредников найти хоть какие-нибудь точки соприкосновения для формулирования наименьшего общего знаменателя оказались тщетными. Переговорный процесс сегодня существует только ради самого этого процесса, лишь бы не разгорелись вновь тлеющие угли конфликта.

Переговоры ведутся только ради его консервации, а не разрешения в соответствии с нормами международного права и требованиями международного сообщества. По сути, из инструмента прекращения конфликта они превратились в инструмент его продолжения. Понятно, что в таком формате они противоречит здравому смыслу, и поэтому уже совершенно не важно, какая из двух столиц — Баку или Ереван — скажет слово «баста».

— Какая выгода для Армении обострять ситуацию в регионе? Чего они добиваются?

— Власти Армении объективно вынуждены повышать градус напряженности вокруг нагорно-карабахского конфликта, особенно на международной арене, чтобы не остаться один на один с Азербайджаном. Пока конфликт находится в поле внимания, пусть даже периферийного, у Еревана сохраняется шанс встать в привычную для себя позу обиженного и гонимого, чтобы апеллировать к властям других стран в надежде на помощь — политическую, военную или дипломатическую.

Еревану жизненно необходимы международные защитники и заступники, без наличия которых физическое существование Армении и вообще армян невозможно. К тому же они постоянно пугают себя химерами 1915 года, бесконечно демонизируя своих врагов — реальных и мнимых, тем самым повышая градус собственной экзальтации до уровня истерики. Так что лично для меня нет ничего удивительного или принципиально нового в том, что пропагандисты из Еревана так усердствуют в своем психозе, иначе им, исходя из этнопсихологии армянского народа, будет не за что платить гонорары.

— Можно ли считать, что война и обострение в Карабахе — это последний шанс для Пашиняна закрепиться у власти?

— Все те, кто выступает с такого рода мнениями, на мой взгляд, абсолютно правы, я и сам придерживаюсь аналогичной точки зрения. Ситуация внутри Армении все более и более ухудшается, и если раньше это не было так заметно, поскольку миллион армянских гастарбайтеров отправлял деньги на свою историческую родину, да и поддержка со стороны диаспоры какая-никакая все-таки была, что делало отставание Армении от Азербайджана не столь заметным, то в условиях пандемии и вызванного ею глобального падения уровня производства и качества жизни все это стало все более наглядно бросаться в глаза.

Помимо этого, Армения практически полностью лишилась внешней поддержки, так как ее традиционные спонсоры, столкнувшись с глобальным экономическим спадом, уже не могут не только содержать ее, как это было прежде, но даже поддерживать ее жизнеспособность на минимально доступном уровне. Отсюда происходят разного рода попытки мобилизовать армянское общество с опорой на стереотипы угрозы со стороны внешнего врага, которые порой доходят до абсурда, как, например, это случилось с призывом супруги премьер-министра Армении создать женское ополчение.

Перефразируя русскую пословицу о кнуте и прянике как инструментах государственного управления, можно сказать, что в Армении пряники закончились, причем уже давно, остались одни кнуты, и еще скоморохи, пытающиеся веселить голодный и озлобленный народ. Поэтому лично для Пашиняна, чтобы удержаться у власти, единственным выходом является маленькая победоносная война, других вариантов у его нет.