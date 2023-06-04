Для своевременного выявления беспилотников нужно организовать дежурство на крышах домов и привлекать к нему гражданское население, отставных военных и ветеранов Вооруженных сил, заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев изданию Daily Storm.

«Главы администраций должны местное население организовать: дежурство по ПВО, дежурство на постах визуального наблюдения, дежурство на крышах домов. Это должны сделать гражданские. Как раз и нужно использовать ветеранов Вооруженных сил, пенсионеров-пэвэошников, которые могут рассказать, научить, показать и отвечать за эту работу в масштабах города, области», — сказал эксперт.

По его словам, для борьбы с беспилотниками российскому руководству следует прибегнуть к опыту, полученному в Великой Отечественной войне, — использовать народные дружины, аэростаты, а также ставить современные звукоулавливатели, которые в 1914–1945 годах заменяли слухачи.

Особенно здесь пригодятся «отставные генералы и полковники при памяти», считает Хатылев. Он напомнил, что за время советской власти войска ПВО «побывали во всех конфликтах во всех странах мира: в Китае, в Корее, на Ближнем Востоке, в Африке»: «Мы имеем огромнейший опыт, его надо использовать».

За последнюю неделю Украина атаковала беспилотниками Краснодар и Москву. В Краснодаре возможной целью дронов была телевышка, которая обеспечивает мобильной связью не только город, но и Южный округ. Также дроны били по Афипскому и Ильскому НПЗ.

30 мая этого года беспилотники атаковали Подмосковье и Москву. Их целями были резиденция президента Владимира Путина и особняки его приближенных на Рублевке. Также продолжились налеты на приграничные Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Еще несколько дронов упали под Калугой. (moscowtimes.ru)