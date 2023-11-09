Сирийская армия вступила в бой с американскими войсками и поддерживаемыми ими т.н.Сирийскими демократическими силами (СДС) (на самом деле террористами YPG — редакция.) к востоку от реки Евфрат. Это произошло после ударов израильских и американских ВВС по восточным кварталам Дейр-эз-Зора, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, стороны применяют различные виды вооружений, включая тяжелую артиллерию и ракеты. Через час после активизации военных действий их интенсивность снизилась.

Накануне, 8 ноября, израильские Военно-воздушные силы нанесли удар «по некоторым военным пунктам в южном регионе» Сирии, что привело к материальным потерям, сообщило сирийское агентство SANA. Одновременно с этим США атаковали склад с оружием на востоке Сирии.

В Пентагоне объяснили, что истребители F-16 нанесли удар «в целях самообороны», поскольку склад использовали представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним группировок. Также удар стал ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии, подчеркнул министр обороны США Ллойд Остин.