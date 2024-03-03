В городе Карабулак в Ингушетии вечером в субботу неизвестные вступили в перестрелку с полицией. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что сотрудники правоохранительных органов ведут бой с «группой боевиков, планировавших преступления террористической направленности».

На видео с места событий слышны звуки одиночных взрывов и автоматных очередей, после по жилому дому прилетает снаряд, на кадры попадает взрыв, сообщают Кавказ. Реалии.

Спецназ ФСБ России блокировал боевиков, пишет «Пятый канал» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Близкий к силовикам телеграм-канал «Розыск Ингушетия» сообщает, что боевики забаррикадировались в многоквартирном доме по улице Осканова и ведут бой со спецназом. Предположительно в здании их двое, со ссылкой на источник отмечает издание «Известия».

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В Карабулаке введён режим контреррористической операции. На время его действия правоохранители будут проводить обязательную проверку документов, ограничат связь, выставят блокпосты и получат право «удалять физических лиц с отдельных участков местности» – то есть, фактически выгонять людей из домов, а также изымать транспорт организаций и ограничивать движение на улицах, следует из решения оперштаба Ингушетии. (svoboda.org)