Пресс-служба Московского патриархата вырезала из обращения патриарха Кирилла к Владимиру Путину оставаться у власти «до скончания века».

После инаугурации Путина на пятый срок 7 мая в Кремле прошёл торжественный молебен с участием предстоятеля РПЦ. Обращаясь к Путину, патриарх Кирилл, в частности, сказал:

«Благословение Божие, покров Царицы Небесной да пребывают с вами во вся дни жизни вашей, до скончания века, как мы говорим. Ну, и с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение родине».

Между тем, в публикации пресс-службы Московского патриархата о молебне цитата приведена иначе:

«Благословение Божие, покров Царицы Небесной да пребывают с вами во вся дни жизни вашей. У вас есть всё для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение родине», то есть убрана фраза про «скончание века» и срок пребывания у власти. Как отмечает «Дождь», фразу вырезали также из видеозаписи молебна, опубликованного на официальном канале Московского патриархата в ютьюбе.