Тема сахара в последние дни стала одной из самых актуальных в соседних странах. Опасаясь повышения цен и дефицита, население стало в панике сметать его с прилавков магазинов и рынков.

Тем временем правительство Украины ввело лицензирование экспорта мяса, гречки, сахара и соли. Об этом говорится в заявлении Кабинета министров Украины. Отмечается, что до конца этого года введен запрет на экспорт ржи, ячменя, гречихи, проса, сахара, соли и мяса.

Напомним, что за прошлый год Азербайджан импортировал из Украины более 4 тыс. тонн сахара (стоимость $2,4 млн.), 7,3 тыс. тонн соли ($991 тыс.) и 24,6 тыс. тонн мяса ($42,3 млн.). До пандемии в 2019 году наша страна лидировала по закупкам украинского сахара, но начиная с позапрошлого года азербайджанские поставки этого продукта ориентированы на Россию, поскольку уже в апреле первого ковидного года мировая конъюнктура, эпидемия COVID-19 и изменение курса валют создали неблагоприятные условия для украинских производителей.

Поскольку лидерами по производству сахара в странах СНГ являются Россия и Украина, несложно понять, что именно эти страны являются основными поставщиками его на местный рынок. Ждать импорта из Украины не приходится, а российские потребители сами в шоке от дефицита и подорожания. На этом фоне РФ приостановит до 31 августа экспорт в страны третьего мира белого сахара и тростникового сахара-сырца.

В отдельных городах России из-за войны и санкций цены на этот продукт уже повышаются, сообщается о резком дефиците и подорожании сахара. По данным СМИ, в магазинах Челябинской области начали расти цены на продукты питания. В частности, местные жители отмечают резкое подорожание сахара. По некоторым данным, сахар в российских продуктовых сетях вырос в цене аж на 50 процентов. С полок магазинов в Екатеринбурге он вовсе пропал. Выдают продукт по лимиту – 5 кг в одни руки. Из-за повышенного спроса цены поднялись и в Калужской области.

В Зауралье за неделю сахарный песок исчез с прилавков, а то, что осталось, выросло в цене и выдается по лимиту. На «золотой» сахар жалуются жители Ставрополья. А краевые власти обвиняют во всем спекулянтов. Напомним, что глава Ставрополья Владимир Владимиров во время своего прямого эфира в социальных сетях призвал жителей региона обращаться к нему с фотографиями ценников на продукты, где зафиксирован баснословный рост стоимости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила сахарным заводам предупреждение о недопустимости создания искусственного дефицита продукции с целью повышения цен.

В связи с поступлением обращений о росте отпускных цен ведомство отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен, а также ущемление интересов участников рынка недопустимы», — говорится в сообщении службы. «Соответствующие письма направлены всем сахарным заводам», — сообщила ФАС.

Сахар резко подорожал и на западе Казахстана. «Мало того, что дорожает, так его и продают с ограничениями, по пять килограмм в одни руки», — пишут местные СМИ. К слову, собственным сахаром Казахстан обеспечен всего на 30 процентов, всё остальное — импорт. Его в основном импортируют из России. Опасаясь повышения цен и дефицита, население Грузии стало в панике сметать сахар с прилавков магазинов. Однако импорт сахара в Грузию не зависит от российского или украинского рынков, поэтому дефицит этого продукта в стране исключен, заявил глава Бизнес ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония.

Несмотря на заявленную поддержку местного производства, а также финансовое содействие национальным производителям сахарной свеклы, импорт сахарного песка в нашу страну стремительно рос все эти годы и зависит от зарубежных поставок. Российские и украинские источники называют Азербайджан традиционным направлением экспорта белого сахара. В позапрошлом году импорт сахара из России в нашу страну составил 170 тыс. тонн.

Тем временем индекс мировых цен на сахар снизился на 1,9% на фоне благоприятных видов на урожай в основных странах-экспортерах, таких как Индия и Таиланд, а также улучшения погодных условий в Бразилии. И это притом, что мировые цены на продовольствие в феврале достигли исторического рекорда, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен в феврале составил 140,7 пункта, что на 3,9% выше, чем в январе, и на 24,1% превышает показатель февраля прошлого года. Наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла и молочную продукцию.