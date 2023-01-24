Это очень показательная история, выставившая многих в очень нелепом свете. Для начала напомню, что 19 января около 01:30 в укрытии инженерно-саперной роты N-й воинской части МО РА, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области возник пожар. В результате которого погибло, по меньшей мере, 15 армянских военнослужащих.

По предварительным данным армянской полиции, загорелся бензин, которым отапливалось здание части. Следственный комитет РА возбудил уголовное производство по статье о нарушении техники безопасности при использовании горючих веществ. В этой связи в РА развернулась широкая дискуссия, озвучивались разные призывы, вплоть до требований отправить в отставку руководство МО РА.

Не остался в стороне и так называемый блогер, а по сути провокатор и «содержанка» армянских хозяев Александр Лапшин. Явно мнящий себя экспертом широкого профиля, он решил вставить «свои пять копеек» и в этот вопрос. Он констатировал, что «в данном случае солдаты погибли даже без участия противника, они просто сгорели заживо в казарме». Какая-то непонятная грусть сквозила в этой части рассуждений Лапшина. Но на этом он не остановился.

«Как такое вообще возможно, что 17 молодых и полных сил парней не смогли выбраться из небольшого 2-3 этажного здания? Даже если бы они выпрыгивали бы из окон, то прыжок со второго этажа не был бы смертельным. Получается, что окна и двери казармы были заблокированы? Я правильно понимаю, что окна армянских казарм закрыты решетками, а железные двери закрываются на ночь чтобы солдаты не могли выйти? Если это так, то это грубейшее нарушение правил пожарной безопасности, не говоря уже о том, что в случае внезапного обстрела солдаты должны иметь возможность выбежать из здания», — добавил он.

Тоже такие себе рассуждения, монолог о том, что масло масляное. Но и это было не все. По словам Лапшина, если командиры ответственные за эту трагедию не окажутся сами в «закрытом помещении с решетками на окнах» лет на десять (могу порекомендовать Нубарашенскую тюрьму), то проект Республика Армения логичнее закрывать. Вот так, совершенно конкретно — Армения была названа проектом, не более того.

Осталось Лапшину добавить, кто именно создал и поддерживает данный проект. Или вспомнить выражение Бориса Грызлова о том, что «Армения является форпостом России на Кавказе». Пока Лапшин так далеко в констатации реальности не зашел. Но и сказанного им было достаточно, чтобы этого прохиндея подвергли в Армении жесткой порке. Пока словесной, а дальше видно будет.

«В день ужасного горя с солдатами из Гегаркуника решил напомнить о себе еще один провокатор — Лапшин. Вместо того, чтобы сказать слова сочувствия, он написал, что Армению, как проект, нужно закрыть. Кто дал право этому ублюдку говорить что-то против суверенитета Армении? Человеку, который вечно просит армян помочь ему деньгами на пропитание, чтобы он мог гулять по миру и не сдохнуть с голоду», — возмутился армянский блогер Роман Багдасарян.

По его словам, Лапшин придумал себе образ «мученика алиевского режима», чтобы люди поверили в эту сказку. Пока что, констатирует армянский блогер, Лапшин только получает шелестящие купюры от армян, а президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву «глубоко наплевать на визги Лапшина». Уже — поразительное откровение. Впрочем, и это еще не все.

«Таких агентов, работающих на Союз армян России, карабахских бизнесменов и российские спецслужбы на самом деле нужно держать на расстоянии вытянутой руки. Пусть он, Лапшин, и ему подобные сволочи, «любят Армению» за свой счет, а не собирают подачки с нас, армян, на свое жалкое существование в роли бродяги по всему миру. Никто не должен позволять ни одной мрази говорить что-то кривое в адрес армянского государства», — заявил Р.Багдасарян.

Он прав. Ровно такую же оценку Лапшину давали и в нашей стране. Он действительно, говоря словами Багдасаряна, провокатор, ублюдок и сволочь, которого содержат и используют в своих целях САР, карабахские сепаратисты и российские спецслужбы. Другое дело, что мы об этом писали еще много лет назад, призывая тех же армян не увлекаться инвестициями в такого рода проходимцев. Тогда они были глухи к нашим предупреждениям. Сейчас, как минимум частично, прозрели.

Перестанут ли спонсоры Лапшина вкладываться в этот проект? Не думаю. Но то, что брезгливость в отношении этого проходимца открыто проявляют уже и в РА, очень показательно. То же самое, уверен, ждет и Сатановского, Милонова и прочих персонажей, которые пока радуют армян своими антиазербайджанскими заявлениями. Но придет момент, когда и они вызовут гнев армянской стороны. И тогда им дана будет ровно такая же оценка, какая уже дана Лапшину.