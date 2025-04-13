Кобзарь сообщил, что уже известно о более 20 погибших.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумам в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Президент заявил, что после удара российской баллистики по «обычной городской улице» в Сумах речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

«Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас продолжается спасательная операция. Все необходимые службы работают. Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств», – призвал украинский президент.

Он подчеркнул, что Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну.

«Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которое заслуживает террорист. Спасибо всем, кто с Украиной и помогает нам защищать жизнь», – отметил Владимир Зеленский. (по материалам украинских СМИ)