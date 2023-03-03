В последнем Докладе Госдепартамента США о терроризме преднамеренно искажены сведения о шагах Турции по противодействию проявлениям терроризма, представляющим прямую угрозу безопасности страны. Об этом в пятницу, 3 марта заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Билгич, сообщает Агентство Анадолу.

Дипломат призвал Соединенные Штаты проявлять солидарность с Турцией в свете духа союзничества двух стран, а также «демонстрировать принципиальный, последовательный, решительный и эффективный подход к вопросам борьбы с терроризмом».

«Турция продолжает борьбу против террористических организаций, в том числе, с боевиками PKK/PYD/YPG, DHKP-C, FETÖ и ДЕАШ. Все действия Анкары в данном направлении основываются на букве закона. Турция ведет борьбу с любыми формами преступности, не ставя различий между террористическими структурами», — подчеркнул представитель турецкого МИДа.

Билгич отметил также эффективный вклад Турции в международные усилия по искоренению всех форм и проявлений терроризма.

Он привлек внимание к тому факту, что в докладе Госдепа США, так называемые «СДС» (Сирийские демократические силы), а именно — ответвление террористической организации PKK в Сирии, упоминается в качестве партнёра США по борьбе с ДЕАШ. Недопустимость использования одной террористической организации в борьбе с другой до сих пор не осознается властями США, заметил турецкий дипломат.

«Особенно странно, основываясь на неподтвержденных данных СМИ, отводить в докладе место утверждениям о том, что контртеррористические операции Турции в Сирии и Ираке приводят к жертвам среди гражданского населения», — констатировал Билгич.