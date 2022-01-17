Ущерб от беспорядков в Алматы к настоящему времени превысил 112 млрд тенге ($260 млн). Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на данные мэрии.

Заместитель акима Алматы Ильяс Усеров заявил, что более всего пострадал бизнес. Больше всего пострадали непродовольственные магазины — на 20,9 млрд тенге — около $ 46 тыс.

Также существенно пострадали административные здания, материально-техническая база и транспортные средства. По словам Усерова, оценка ущерба еще продолжается.

С начала массовых беспорядков в Алматы задержан 2601 человек за участие в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях.