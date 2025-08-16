Лидеры стран Европейского союза (ЕС) опубликовали совместное заявление по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, в котором озвучили свои требования к урегулированию в Украине. Текст документа опубликован на сайте Еврокомиссии.

«Мы ясно указываем, что Украина должна получить железобетонные гарантии безопасности. (…) Не должно быть никаких ограничений для Вооруженных сил Украины или ее сотрудничества с третьими странами. Россия не должна иметь право вето в вопросе вступления Украины в ЕС и НАТО», — сказано в заявлении.

Лидеры ЕС также поприветствовали усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта и выразили готовность работать с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским над организацией трехстороннего саммита в формате Россия — США — Украина.