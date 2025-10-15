Москва ждет ответов Вашингтона по итогам саммита на Аляске, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«По-прежнему ожидаем конкретной реакции на итоги переговоров на Аляске», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы им (итогам саммита — ред.) верны», — заверил Лавров.

По его словам, «президент США Дональд Трамп сказал, что должен посоветоваться в Вашингтоне». «Мы ждем реакции», — повторил глава МИД РФ. По оценке Лаврова, «сейчас администрация Трампа понимает необходимость вникать в первопричины (украинского конфликта — ред.) и старается это делать».

Он обратил особое внимание на ультиматомы Трампу, которые выдвигают Европа и Владимир Зеленский. «Посмотрим, как пойдут дела в Вашингтоне и как администрация будет реагировать на беспардонное «обхаживание», почти беспардонные ультиматумы, которые публично Владимир Зеленский и некоторые европейцы выдвигают в адрес Трампа и его команды, требуя изменить их внутренние ощущения, интуитивные подходы к Украине и открыто занять позицию, которую продвигают самые оголтелые европейцы-русофобы. Посмотрим», — заметил российский министр.

«Даже не предполагал, что Европа будет так рьяно бесчинствовать в отношениях с Соединенными Штатами», — признался Лавров.