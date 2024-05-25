Турецкая экономика потеряла $104 млрд в результате мощных февральских землетрясений 2023 года. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета.ру.

«В дополнение ко всем этим проблемам Турция пережила сильнейшее землетрясение. Стоимость ущерба землетрясения, от которого пострадали в общей сложности 11 провинций и 14 млн человек, составила $104 млрд для нашей экономики», – отметил турецкий лидер во время выступления на 37-й Генеральной ассамблее Совета внешнеэкономических связей.

Он подчеркнул, что были разрушены не только дома, но и производственные мощности. Основной ущерб был нанесен инфраструктуре городов юго-востока Турции, добавил политик.