Сотрудниками Агдамского районного отдела полиции продолжаются меры по пресечению попыток незаконного проникновения на освобожденные от оккупации, однако не очищенные полностью от мин территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Агдамского РОП во время очередных мероприятий задержали пятерых пытавшихся проникнуть на территорию освобожденного от оккупации села Гуллар.

После задержания эти лица были доставлены в отдел полиции.

С ними были проведены профилактические беседы, сделано предупреждение, что мины и взрывчатые вещества, которые предположительно находятся на территории, представляют угрозу для их жизни. В отношении задержанных приняты меры в административном порядке.