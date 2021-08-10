Афганские военные за минувшие сутки ликвидировали более 360 боевиков движения «Талибан» в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Кандагар и других, сообщает министерство обороны.

«Был ликвидирован 361 террорист и 145 ранено в результате операций сил обороны и безопасности (ANDSF) Афганистана в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Пактика, Майдан-Вардак, Кандагар, Сари-Пуль, Гильменд, Кундуз и Баглан за последние 24 часа», — говорится в сообщении минобороны в Twitter

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.