Правительство Израиля во вторник одобрило решение о призыве еще 360 тыс. резервистов, в том числе находящихся в европейских странах. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее сведениям, самолеты, принадлежащие Армии обороны Израиля, направятся в ряд стран Европы, где проживают резервисты, имеющие израильское гражданство и желающие присоединиться к обороне еврейского государства от атак палестинского радикального движения ХАМАС.

Ранее газета The Times of Israel сообщила со ссылкой на военных, что израильские ВВС перебросили из Европы сотни военнослужащих, чтобы они могли участвовать в операции против ХАМАС.

Вскоре после публикации The Times of Israel пресс-служба израильской армии сообщила, что за последние 48 часов были призваны 300 тыс. резервистов. (ТАСС)

