Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников и ракет на сумму около 360 миллионов долларов. «Продажа поможет повысить безопасность получателя и оказать содействие в поддержании политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе», – говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности, которое входит в структуру Пентагона.

США по закону обязаны предоставлять Тайваню средства для самообороны, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений. «Русская служба «Голоса Америки» обращает внимание, что роль США вызывает постоянное возмущение Пекина.

Китай считает Тайвань частью своей территории и усиливает военное давление на остров, включая военно-морские маневры вокруг острова в прошлом месяце, после инаугурации президента Тайваня Лай Циндэ. (svoboda.org)