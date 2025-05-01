США после подписания соглашения с Украиной о природных ресурсах намерены продать Киеву вооружения на $50 млн. Об этом сообщает украинская газета Kyiv Post со ссылкой на источники.

Поставки будут осуществляться путем прямых продаж. Как отмечает издание, это первое разрешение на подобную операцию с момента вступления Дональда Трампа на пост президента США.

В отличие от предыдущей помощи новые поставки будут осуществляться на коммерческой основе. Издание не уточняет, будет ли в данном случае задействован механизм сделки по полезным ископаемым, которая позволяет засчитывать военную помощь в качестве взноса США в общий с Украиной инвестиционный фонд. Конкретные виды вооружений, которые предполагается передать Киеву, не называются.

США и Украина в ночь на 1 мая подписали соглашение о природных ресурсах. Полный его текст пока не опубликован. По информации СМИ, документ не предусматривает прямых гарантий безопасности для Украины, однако позволяет засчитывать будущую военную помощь США в качестве взноса Вашингтона в общий инвестиционный фонд.