В следующем году все станции ЗАО «Бакинский метрополитен» будут полностью охвачены сетью мобильной связи.

Об этом сообщил СМИ начальник службы сигнализации и связи ЗАО Эльчин Мамедов.

По его словам, в следующем году сеть мобильной связи будет доступна и на станции «Ходжасан».

«В настоящее время сетью мобильной связи охвачены все станции, за исключением открытой недавно станции «Ходжасан». Здесь сеть ловит только в надземной части. Работы планируется завершить в 2024 году, после чего сетью будут охвачены тоннель и подземная часть станции. Таким образом, на всех станциях метро можно будет пользоваться бесперебойной мобильной связью», — отметил сотрудник метрополитена.