Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин может учитывать слабость нынешнего главы государства Джо Байдена при проведении своей политики.

«Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности <…>. И знаете, Путин теперь говорит о ядерном [оружии]. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом [США] является идиот», — сказал Трамп в субботу, выступая перед своими сторонниками. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.