Компания Microsoft запустила официального бота Copilot. На данный момент чат-бот работает в бета-версии и недоступен в России, сообщает портал «Хабр».

В Telegram чат-бота можно найти по юзернейму @CopilotOfficialBot. Это генеративный ИИ-помощник, созданный на основе модели GPT, который работает так же, как и другие аналогичные боты в мессенджере. Отмечается, что Copilot работает в Telegram бесплатно.

Попытки зарегистрироваться в России приводят к сообщению об ошибке: «К сожалению, Copilot для Telegram пока что недоступен в вашем регионе. Благодарим за проявленный интерес». Все остальные версии чат-бота также не работают из России, однако пользователи могут обойти это ограничение. В Telegram это практически невозможно, так как пользователи идентифицируются по номеру телефона, с которого они зарегистрированы в мессенджере.

Среди доступных функций выделяют поиск информации в интернете с выжимкой из поисковой выдачи, планирование путешествий, рекомендации по спортивным тренировкам, информирование о новостях, создание анекдотов и многое другое. В текущей версии Copilot поддерживает только текстовые запросы, в то время как в приложениях на Android, iOS, Windows и веб-версии можно использовать текстовые, голосовые и фото-запросы.