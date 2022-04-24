В условиях санкций Запада будущее у ЕАЭС есть – с таким, прямо скажем, весьма самонадеянным заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается Евразийского экономического союза, в последние месяцы было несколько заседаний на уровне вице-премьеров, специально посвященных вопросам продолжения наших интеграционных планов в новых условиях, в условиях, когда нам нужно гораздо больше полагаться на себя и на надежных партнеров из других регионов, таких, как Китайская Народная Республика… упомяну Индию, с которой у нас развивается интенсивное сотрудничество, в том числе по созданию транспортных коридоров, которые так или иначе будут выгодны для членов Евразийского экономического союза», — сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает РИА Новости.

«Будущее у Евразийского экономического союза есть, и все страны-члены занимаются тем, чтобы оно было светлым», — заключил российский министр.

В условиях, когда Россия растеряла остатки какого-либо уважения и авторитета во всем мире, утверждать подобное, значит, выставлять себя в глупом свете. Единственная причина, по которой среднеазиатские страны еще не заявили открыто, что плевать они хотели на все прокремлевские проекты, вступить в которые имели глупость ранее, заключается только в страхе перед непредсказуемым руководителем РФ, уже загнанным в угол, но все еще располагающим ядерной дубинкой. Только эта опасность удерживает их от публичного ухода с громким хлопаньем дверью из ЕАЭС, Таможенного союза, из ОДКБ, и ШОС. Потому что зверства, продемонстрированные в Украине, не позволяют ни одной стране, желающей считаться нормальной, добровольно продолжать сотрудничать с нынешней властью РФ.

То есть, понятно, что при нынешних реалиях, после всего, что Россия сотворила против соседней Украины, другие соседние государства поостерегутся иметь с ней какие-либо тесные контакты, и такие организации как ЕАЭС, ОДКБ, Таможенный союз, останутся в лучшем случае только на бумаге, потеряют любое практическое наполнение.

Так почему бы Лаврову, прекрасно всё это понимающему, просто не закрыть рот, чтобы хотя бы не давать повода смеяться над ним и режимом, который он представляет?

Своим мнением на этот счет поделился с # политолог, профессор Ханкукского университета иностранных исследований (Корея) Ровшан Ибрагимов:

— Если рассматривать конкретно Евразийский экономический союз, то следует сказать, что в принципе изначально все его члены не были, скажем так, добровольными его участниками. Они вступали в данный союз, потому что изначально были зависимы от России. Скажем, для Казахстана, как крупнейшего игрока в ЕАЭС, эта зависимость выражается в том, что его основные нефтяные поставки осуществляются через территорию России. Для Кыргызстана и Армении это выражается в том, что они получают дотации для разных сфер. Кроме того, Армения получала и политическую поддержку. Что касается Беларуси, ее промышленность напрямую зависит от низких цен на нефть и газ, по которым продает ей их Россия.

Если бы, скажем, ЕАЭС была такой уж привлекательной организацией, то и другие страны стремились бы вступить в нее – однако такого не происходит. Те государства, которые имеют возможность проводить более или менее независимый политический и экономический курс, сторонятся ЕАЭС. Кроме того, и ранее члены этой организации высказывали свое недовольство тем, что их экономики могут претерпеть урон, получить негативный эффект из-за санкций, наложенных на Россию, если будут продолжать сотрудничать с ней. В частности, об этом заявлял Казахстан. И в принципе, уже были заявления с их стороны о том, что необходимо пересматривать отношения с РФ.

Кроме того, нужно отметить, что уже сейчас для стран-членов есть негативные последствия от нахождения в Таможенном союзе вместе с Россией. Практически все его члены столкнулись с девальвацией своих национальных валют, и это еще на начальном этапе. И вне всякого сомнения, санкции, которые наложены на Россию, прямым и самым негативным образом будут влиять и на экономики всех членов ЕАЭС.

То есть, то, о чем так оптимистично заявляет Лавров, это конечно же лукавство, далекое от действительности. Экономики в среднесрочном плане будут очень серьезно терять от членства в этих организациях. Уже сейчас международные финансовые организации пересчитывают прогнозы возможного роста экономик членов ЕАЭС в сторону понижения.