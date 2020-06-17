Узбекистан: Стоит ли возвращать сворованное у народа другим ворам?

Как сообщают СМИ Узбекистана, власти этой страны вернули $10 млн. из французских активов дочери первого президента республики Ислама Каримова. Об этом 15 июня на брифинге заявила представитель министерства юстиции Узбекистана Севара Уринбоева.

По ее словам, средства в бюджет республики поступили от продажи недвижимости, расположенной в жилом комплексе Triplex на улице Марашала Манури в Париже, конфискованной во исполнение решения Парижского городского суда от 29 июня 2019 года по гражданскому иску Республики Узбекистан.

Уринбоева отметила, что средства, вырученные от продажи активов Гульноры Каримовой, планируется направить на поддержку социальных проектов. Минюст планирует представить более подробный отчет о расходах.

Напомним, 18 марта Ташкентский городской суд по уголовным делам признал Гульнору Каримову виновной в «организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений». За это суд назначил Каримовой наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы.

По данным Минюста Узбекистана, это министерство, а также Генпрокуратура страны при участии профильных ведомств сотрудничают с компетентными органами США, Швейцарии, Франции, России и других государств с целью возвращения в страну активов Гульноры Каримовой на сумму более 1,3 млрд. долларов.

Понятно, что все эти средства результат хищений, и на самом деле принадлежат народу Узбекистана. Вот только и сегодня этой страной правят последователи режима Каримова, от которых с 2016 года тоже пока ничего хорошего не видно. Возникает вопрос, станут ли другие страны Запада, где имеется недвижимость и банковские счета Г.Каримовой, возвращать все это нынешнему далеко не демократическому режиму Узбекистана? Ведь есть риск, что до народа эти средства так и не дойдут. Не лучше ли заморозить все это и подождать до лучших времен, когда к власти придут избранные народом силы?

Интересно также, почему ныне правящие силы, взращенные в системе коррупции и в другой никогда не жившие, не потрудились войти в сговор с Г.Каримовой, и отпустить ее под каким-нибудь надуманным предлогом из страны в обмен на возвращение ею большей части наворованных средств?

Интересно, что говорят обо всем этом в самом Узбекистане.

Как заявил # независимый ташкентский журналист Саид Янышев: «Могу сказать, и это главное — это мнение не только мое, но и вообще общее среди моих знакомых и коллег: кто бы что ни вернул, народ этих денег не увидит. О каких «социальных проектах» речь? Все идет верхам, а простой народ сосет палец, и эта тенденция лишь усиливается».

В свою очередь известный ташкентский журналист, редактор независимого интернет-издания AsiaTerra Алексей Волосевич отметил, что он не в курсе, куда пойдут эти поступившие деньги: «Но решение Франции здешние правозащитники уже раскритиковали. Типа, режим и глазом не моргнув присвоит их. Тут воровской режим похлеще, чем при папочке Г.Каримовой».

По его словам, сейчас Гульнора продолжает сидеть в женской колонии в городе Зангиата.

— У Гульноры осталось по меньшей мере 600 миллионов долларов на счетах в западных банках, да еще у нее недвижимости на сотни миллионов за границей — домов, квартир, вилл. Там огромный список. Это, конечно, СНБ (Служба нацбезопасности) постаралась, они нашли это все в период противостояния с ней еще при ее отце.

А отпускать ее на свободу нынешние власти не хотят по двум причинам. Во-первых, семья нынешнего президента Шавката Мирзиёева прикарманила ее здешнее имущество – это примерно два миллиарда. Во-вторых, против нее возбуждено дело в США за коррупцию и отмывание средств через американские банки. А соучастниками ее коррупционных сделок были, как вы думаете, кто? Нынешний премье-министр Абдулла Орипов и его вечный босс Шавкат Мирзиёев, в то время премьер-министр. Вот они и спрятали Гульнору, лишив американских следователей возможности ее допроса.

Именно из-за возбуждения дела в США ее и перевели из-под домашнего ареста в колонию, вытащив прямо из ванной.

Все дело в том, что 7 марта 2019 года Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении уголовного дела против 46-летней Гульноры Каримовой и 44-летнего Бехзода Ахмадова, бывшего гендиректора «Уздунробиты», дочернего предприятия российской телекоммуникационной компании МТС в Узбекистане. Каримова была обвинена в том, что американские прокуроры назвали одной из крупнейших схем взяточничества, когда-либо преследовавшихся по Закону о коррупции за рубежом. Федеральная прокуратура Нью-Йорка утверждает, что вымогательство денег у иностранных телекоммуникационных компаний в обмен на получение лицензий на мобильную связь в Узбекистане продолжалось в течение десятилетия (примерно с 2001 по 2012 год), в результате чего старшая дочь президента Ислома Каримова, получила в виде взяток 865 миллионов долларов, а затем отмывала эти деньги, используя финансовую систему США. Для сравнения: это немногим меньше, чем годовая выручка всего Узбекистана от продажи хлопка-волокна.

Понятно, что Гульнора Каримова, как частное лицо, не могла включать или выключать «зеленый свет» иностранным телекоммуникационным компаниям, это делали, в тесной кооперации с ней генеральный директор Узбекского агентства связи и информатизации Абдулла Орипов, возглавлявший это ведомство с 30 мая 2002 года по 22 августа 2012 года, и его непосредственный начальник, тогдашний премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев, без одобрительных резолюций которого все это было бы невозможно. Теоретически они могут возразить, что действовали не по своей воле, однако человек, не желающий участвовать в преступлениях, всегда может уволиться. Теперь же они прячут Каримову от возможных допросов американскими следователями. Отсюда же и проистекает закрытость судов по ее делу и препятствия допуску независимого швейцарского адвоката, который не замедлил бы назвать журналистам имена сообщников своей клиентки, озвученные в ходе судебных заседаний, — заключил журналист Волосевич.