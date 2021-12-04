Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Открытого акционерного общества ”Азербайджанская промышленная корпорация».
Cогласно распоряжению, Наблюдательный совет утвержден в следующем составе:
Председатель Натиг Амиров — помощник президента, заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента
Члены НС:
Инам Керимов – министр сельского хозяйства
Микаил Джаббаров – министр экономики
Самир Шарифов – министр финансов
Халид Ахадов – помощник первого вице-президента
Эльман Рустамов – председатель Центрального банка Азербайджана.