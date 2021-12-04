Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Открытого акционерного общества ”Азербайджанская промышленная корпорация».

Cогласно распоряжению, Наблюдательный совет утвержден в следующем составе:

Председатель Натиг Амиров — помощник президента, заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента

Члены НС:

Инам Керимов – министр сельского хозяйства

Микаил Джаббаров – министр экономики

Самир Шарифов – министр финансов

Халид Ахадов – помощник первого вице-президента

Эльман Рустамов – председатель Центрального банка Азербайджана.

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