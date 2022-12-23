Руководитель Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что француз, устроивший в пятницу стрельбу в Париже, был членом стрелкового клуба и располагал коллекцией оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у злоумышленника была собственная коллекция оружия. Дарманен добавил, что 69-летний француз «не фигурировал в картотеках спецслужб». В текущий момент прокуратура проверяет возможные террористические мотивы преступника, говорится в публикации.

Ранее руководитель министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил соболезнования пострадавшим и их семьям после стрельбы в Париже и заявил о готовности британской стороны оказать необходимую поддержку.

До этого стало известно, что открывший стрельбу в Париже мужчина в 2021 году был задержан за нападение на центр мигрантов, его выпустили 10 дней назад.

Мужчину подозревают в стрельбе на улице Энгиен в десятом округе Парижа около курдского культурного центра, в результате которой погибли три человека. Его задержали. Сообщалось, что сам злоумышленник — 69-летний пенсионер, в прошлом работавший в Национальной компании железных дорог — находится в состоянии средней тяжести.