Стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге устроил 24-летний студент Давид К. из города Кладно, расположенного примерно в 20 км западнее от столицы.

Как передает ТАСС, об этом, согласно новостному порталу idnes.cz, сообщила полиция Чехии.

Установлено, что Давид К. был владельцем нескольких видов огнестрельного оружия и готовился к теракту на факультете. Он легально владел оружием. Кроме того, полиция подозревает, что несколькими часами ранее он убил своего отца.

В результате стрельбы на факультете погибли 15 человек. Давид К. совершил самоубийство после начала полицейской операции по его обезвреживанию.