За выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом будет взиматься государственная пошлина.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О государственной пошлине», которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему закону, только на территории Азербайджанской Республики взимается государственная пошлина за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки.

При этом, согласно проекту, устанавливаются и ставки государственной пошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Предлагаются следующие пошлины:

— За выдачу пропуска на пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси — 125 манат

— выдача карты пропуска на одно транспортное средство — 25 манат

— Выдача операторами пропускных удостоверений на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами — 250 манат

— выдача карты пропуска на каждое транспортное средство-75 манат

— Выдача разрешения на деятельность оператора заказа такси — 3000 манат.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.