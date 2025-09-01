С 1 сентября Россия ввела новые государственные пошлины для мигрантов из-за увеличения миграционных потоков.

Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, регистрация по месту жительства мигранта пошлина составляет 500 рублей; продление срока временного пребывания — 1000 рублей; пошлина за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства увеличена с 420 до 1000 рублей.

Данные меры направлены на усиление контроля над мигрантами, снижение рисков нелегальной миграции и принесут в государственный бюджет около 17 миллиардов рублей.