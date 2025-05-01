В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины.

то нашло отражение в изменении, предложенном в закон «О государственной пошлине», обсужденном сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за предоставление эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сертификата эксплуатанта, а авиационному персоналу – свидетельств, удостоверений или сертификатов устанавливается государственная пошлина в размере 15 манатов.

За предоставление регистрационного сертификата на беспилотные летательные аппараты, операционного разрешения эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов, сертификатов пилотам (операторам) дистанционного управления и разрешений клубам или ассоциациям модельных беспилотных летательных аппаратов будет взиматься государственная пошлина в размере 10 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.