Снижаются ставки государственной пошлины за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в Азербайджан.

В связи с этим вносятся изменения в закон «О государственной пошлине».

За регистрацию мобильных устройств, ввозимых в страну для личного потребления, будут применяться следующие ставки государственной пошлины:

1. Мобильные устройства с рыночной ценой не более 100 долларов США и без функций фото-, видеосъемки и доступа в интернет — 15 манатов (сейчас — 20 манатов).

Ставки государственной пошлины на прочие мобильные устройства:

1. при рыночной цене до 100 долларов США — 20 манатов (сейчас — 30 манатов);

2. при рыночной цене от 101 до 200 долларов США — 30 манатов (сейчас – 50 манатов);

3. при рыночной цене от 201 до 400 долларов США — 40 манатов (сейчас — 60 манатов);

4. при рыночной цене от 401 до 700 долларов США — 50 манатов (сейчас – 70 манатов);

5. при рыночной цене от 701 до 1000 долларов США — 70 манатов (сейчас – 100 манатов);

6. при рыночной цене выше 1001 доллара США – 100 манатов (сейчас – 150 манатов).