За выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом будет взиматься государственная пошлина.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предложенной поправке к закону «О государственной пошлине», которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса.

Согласно действующему закону, только на территории Азербайджанской Республики взимается государственная пошлина за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки.

При этом, согласно проекту, устанавливаются и ставки государственной пошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Предлагаются следующие пошлины:

— За выдачу пропуска на пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси — 125 манат

— выдача карты пропуска на одно транспортное средство — 25 манат

— Выдача операторами пропускных удостоверений на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами — 250 манат

— выдача карты пропуска на каждое транспортное средство-75 манат

— Выдача разрешения на деятельность оператора заказа такси — 3000 манат.

В обсуждениях изменений в закон «Об автомобильном транспорте» принял участие заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

Он сообщил, что основной целью принятия этого закона является защита прав граждан, а создание единой службы такси не предусмотрено: «Идей о создании единой службы такси нет ни в этом законопроекте, ни в деятельности министерства. Нужно уделять повышенное внимание улучшению качества обслуживания в общественном транспорте. Общественный транспорт не является прибыльным сектором, поэтому во многих случаях он субсидируется государством. Сегодня ведутся обсуждения по расширению общественного транспорта, запуску скоростных поездов и созданию альтернативного общественного транспорта».

В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.