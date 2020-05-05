Ущербные мечты о распаде Евросоюза и США

Ситуация с эпидемией коронавируса в России пока ухудшается. Этот в чем-то объективный процесс обостряется не только часто вопиющей бездеятельностью властей, но и замалчиванием масштабов происходящего.

Врачи не снабжаются всем необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами и аппаратурой. Обещанное увеличение зарплат не выплачивается, так как под обещания Владимира Путина деньги в необходимых объемах либо не выделяются, либо, что скорее всего, разворовываются. Врачи болеют и увольняются. Вместе с ними медицинские сестры и санитарки. За гроши никто не хочет рисковать своим здоровьем. У всех дети, родители и о них нужно думать, если государство делать это не собирается.

Чем хуже ситуация, тем активнее пропаганда. О том, что плохо на просторах от Калининграда до Владивостока лучше помолчать. Раз по телевизору не говорят, то и проблемы вроде бы и нет. Взамен рассказывается как плохо всем остальным. Как обычно, начинают с Украины. При этом конкретные цифры не называют, а вот о недостатках и отсутствия всего необходимого в больницах сколько угодно. И все потому что Киев помощи у Москвы не просит, идет на Запад, а там все просто ужасно.

Если же обратиться к конкретным цифрам, то все выглядит несколько иначе. Особенно в сравнении с Россией. Ее население примерно в 3,5 раза больше. Если взять заболевших, то в Украине их в 12,7 раза меньше — на 5 мая 12697 против 155370 в России. И число заболевших уже уменьшается, а количество выздоровевших растет. При этом каждый день в украинских больницах увеличивается количество тестируемых. Не только в государственных, но и частных. Кто хочет, тот тесты может приобрести в аптеках. Это не означает, что власть не критикуют и не указывают на недостатки. Так у всех они есть. Проблема совсем в другом.

Данные об эпидемии, о ее прохождении украинская власть не скрывает, а оперативно информирует общество. Бизнес и волонтеры помогают нуждающимся, а в больницы покупают нужную аппаратуру. Впрочем, об этом на федеральных каналах не скажут.

Да что там Украина. В Москве, особенно в марте-апреле много говорилось о близком распаде Евросоюза, о закате США как мировой державы и не скрывали злорадства по поводу тех проблем, что выявились в западной медицине.

Особенно интересно было наблюдать как на телеэкранах рассказывали о койках в больничных коридорах Нью-Йорка, а о том, что ситуация быстро нормализовалась не сказано. Как и том, что машины скорой помощи в Москве стояли по 9 часов в очереди, чтоб передать пациента в больницу киселевы, поповы и скабеевы молчали как в рот воды набрали.

О протестах вахтовиков в Якутии тоже молчание, а о так называемой Мичиганской республике сколько угодно. При этом не сказано, что требования сводились к ослаблению карантина, но никто даже не заикался о сепаратизме.

И, конечно, о Европе. Как она закрылась и Евросоюз вот-вот распадется.

Посмотрим на это предсказание.

Во-первых, практически во всех странах количество евроскептиков существенно уменьшилось. Например, в Германии возросла поддержка канцлера Ангелы Меркель и ее партии ХДС. Более того, ее известный оппонент, бывший премьер-министр Баварии и нынешний министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, что «Меркель уверенно ведет Германию через кризис. Мы можем радоваться, что в такой момент у власти в нашей стране находится такой канцлер». Это является отражением дискуссии в немецких политических кругах о ее пятом сроке во главе германского правительства. Об этом в том же интервью сказал и Зеехофер. «Не могу отрицать, что в последнее время я слышу эту мысль достаточно часто».

Германия — становой хребет Евросоюза и если растет поддержка будесканцлерин, а она пламенная сторонница единой Европы, то о каком распаде вообще идет речь. И это не только в Германии, но также в Италии, где было очень много евроскептиков, Франции, Испании и т.д. По данным апрельских опросов, 79% граждан в Италии и 85% в Испании, где до пандемии были сильны евроскептики, высказались в пользу более тесного общеевропейского сотрудничества.

В-третьих, по мнению политиков и экспертов, Европа должна создать единое пространство в области здравоохранения. Его дополнит рынок цифровых технологий как часть стратегии реагирования и выхода из кризиса.

В очередной раз подтверждена важность науки. В немалой степени успех Германии по преодолению эпидемии заключался в том, что власть как федеральная, так и земель всегда следовала рекомендациям и инструкциям ученых из всемирно известного Института Роберта Коха. Как и то, что надо иметь в стране такой научный центр и его высококвалифицированных специалистов.

В-четвертых, несмотря на первоначальные ошибки ЕС обеспечил гибкие правила помощи малому и среднему бизнесу. Краткосрочная программа поддержки экономики в €540 млрд. уже одобрена на видеосаммите 23 апреля. Из нее €300 млрд. пойдет на поддержку безработных, а также малого и среднего бизнеса, а €240 млрд. будут выделены государствам-членам, пострадавшим от пандемии.

И это еще один фактор ее укрепления. Как сказал создатель единой Европы Робер Шуман в своей знаменитой декларации от 9 мая 1950 года, «Европа будет создана не сразу и не в готовом виде. Она возникнет на основе реальных дел и фактической солидарности».

Вообще самый худший вид лжи — это полуправда. Или излюбленный прием российских пропагандистов — жонглирование цифрами. Своего рода argumentum ad ignorantiam — аргумент в расчете на недостаточную осведомленность зрителей.

Злорадство в России по поводу большого количества заболевших в США именно на том и основано, что никто перед экраном не приведет цифры к общему населению страны. Если же сделать эту несложную операцию, видимо недоступную ведущим федеральных каналов из-за проблем с начальным курсом арифметики в школе, то окажется, что в США ситуация гораздо лучше, чем в странах Европы. Тех же Италии, Британии, Франции или Испании.

При этом американские власти точнее ведут статистику в отношении заболевших и умерших, да и тестов там делают на порядок больше, чем в России. И не скрывают диагнозы в виде так называемой внебольничной пневмонии.

И, конечно, мечтатели с федеральных каналов спят и видят «крах доллара». Ждут каждый день, а он не только не наступает, наоборот, падает российский рубль. И чем больше ожидания конца доллара, тем чаще простые российские граждане снимают вклады в рублях и покупают ненавистную американскую валюту. И вот что странно. Их совершенно не пугают угрозы предстоящего краха зеленого. Наоборот, они ожидают этого в отношении родного полудеревянного.

И тем более не развалятся Штаты. Они спокойно пережили испанку 1918-20 гг., в эпидемии которой умерло 675 тыс. американцев, Великую депрессию 1929-33 гг., рецессии 1981-82 и 2008-09. К удивлению злорадствующих русских патриотов, Америка всегда восстанавливалась и двигалась вперед. Вот об их России такого сказать никак нельзя. Более того, в тяжелые времена голода 1921-22 гг. и в период Второй мировой войны именно США поддержали Россию под псевдонимом СССР. Как-то быстро забыли в Москве пропагандисты о куриных «ножках Буша» спасших очень многих от голода из тех, кто сейчас горло рвет в криках о быстром развале США и крахе доллара.

Ущербными мечтами о развале Европы и США на российских федеральных каналах будут пичкать зрителей еще долго. Причем чем сложнее внутренняя ситуация, а она имеет тенденцию к ухудшению, тем все больше и больше.

Английский философ Френсис Бэкон в своем «Трактате о достоинстве и усовершенствовании наук» писал, что audacter calumniare, simper aliquid haeret — клевещи смело, всегда что-нибудь да останется. И это краеугольный камень российской пропаганды.