Министерство обороны Великобритании сообщает, что уничтожение складов с боеприпасами с нефтебазы в российском Белгороде еще больше усложнит попытки россиян атаковать Харьков.

В Минобороны отметили, что уничтожение двух объектов усложнит «и без того растянутые логистические цепочки» российских оккупантов. «Вероятная потеря поставок топлива и боеприпасов с этих складов даст дополнительную краткосрочную нагрузку на и без того растянутые логистические цепи РФ. Особенно может пострадать поставки российских войск, которые окружают Харьков в 60 километрах от Белгорода», — заявили в Минобороны Британии (nv.ua)