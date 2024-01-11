Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что флагман ЧФ РФ крейсер «Москва» был уничтожен исключительно с помощью сил и средств ВМС ВСУ. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, как именно удалось выследить этот вражеский корабль, поскольку у Украины и западных коллег есть совершенно разные версии этой истории, Неижпапа отметил: «Это замечательно, что у всех разные истории. Знаете, я бы так сказал: у каждого правда своя, а истина одна. Поэтому не буду рассказывать, как это происходило. Я только могу подтвердить, что крейсер «Москва» был уничтожен с помощью сил и средств Военно-морских сил Украины от начала и до самого конца: от обнаружения и до его уничтожения».

Командующий подчеркнул, что уничтожение флагмана – огромная потеря для России с политической и имиджевой точек зрения, ведь он выполнял несколько функций: был командным пунктом, кораблем противовоздушной обороны и символом того, что «Москва пришла с войной».

«Это была гордость Черноморского флота. Крейсер участвовал во всех конфликтах постсоветского периода: в войне с Грузией, с него управляли все силы флота у ее побережья, он находился в Сирии и в районе других конфликтов», — рассказал Неижпапа.

По его информации, во времена Холодной войны корабль был заложен для того, чтобы уничтожать авианосцы Соединенных Штатов. (unian.net)