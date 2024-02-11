Следственный комитет (СК) России приостановил уголовное дело о затоплении крейсера «Москва». Об этом ведомство сообщило отцу погибшего на корабле матроса Дмитрию Шкребцу.

Из уведомления следует, что предварительное следствие прекратили из-за того, что «подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам».

Шкребец «не видит смысла обжаловать решение» СК, так как ему «совершенно понятны причины его принятия и тяжёлые обстоятельства произошедшего». Он отметил, что дело смогут возобновить после того, как «все ответственные и непосредственные исполнители будут в руках» СК России.

При этом он добавил, что, помимо непосредственных виновных, есть ещё и виновные «другой категории», которые находятся в России, но не являются участниками уголовного дела – тоже по понятным для Шкребца причинам. Это, по его словам, «те, которые своими действиями, а иные – бездействием и некомпетентностью создали условия для произошедшего с крейсером «Москва», допустили потерю флагмана и наших моряков».

Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва», принимавший участие в войне с Украиной, затонул 14 апреля 2022 года. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привёл к детонации боеприпасов.

Изначально Минобороны России заявляло, что экипаж «Москвы» был полностью эвакуирован. Позже ведомство сообщило о 27 пропавших без вести военнослужащих. В ноябре 2022 года суд в аннексированном Севастополе признал погибшими 17 российских моряков. Точное число погибших на «Москве» военных по-прежнему неизвестно. (svoboda.org)