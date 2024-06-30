Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил на угрозы Ирана о «войне на уничтожение», если страна осуществит атаку на Ливан.

Как заявил Кац в X, Израиль готов применить военную силу против Ливана, если группировка «Хезболла» и дальше будет обстреливать израильскую территорию.

«Сегодня Иран угрожает уничтожить Израиль, если Израиль сполна ответит на атаки «Хезболлы» из Ливана. Мой ответ Ирану четкий: если «Хезболла» не прекратит огонь и не уйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее в полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома», — заявил он.

Кац также подчеркнул, что «режим, который угрожает уничтожением, заслуживает уничтожения».

Ранее Иран пригрозил Израилю «войной на уничтожение» в случае нападения на Ливан.

«Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все варианты, в том числе полное привлечение всех фронтов Сопротивления, на столе», — заявило Представительство Ирана в ООН. (УНИАН)