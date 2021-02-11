Уместен ли торг между Анкарой и Вашингтоном?

Приобретенные у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 могут быть использованы Турцией по аналогии с «критской моделью», заявил глава минобороны республики Хулуси Акар во вторник.

Что означает «критская модель»? Российские системы С-300 были закуплены Кипром еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.

И теперь, в ситуации надвигающихся серьезных экономических санкций со стороны США и ЕС Турции приходится искать наиболее приемлемые пути отхода с наименьшими потерями, как финансовыми, так и политическими, и имиджевыми. «Это оружие (ЗРК С-300) имеется в арсенале системы НАТО. И как оно используется в критской модели, так и мы такое же предложение внесем в повестку переговоров. Мы с США можем найти решение проблемы с С-400», — процитировал Акара 9 февраля телеканал Haberturk. Он добавил, что в арсенале многих стран, которые ранее был в Варшавском договоре, а затем вступили в НАТО, до сих пор находится оружие советского периода.

Напомним, что поставки новейших российских систем С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года, а контракт был подписан в 2017 году. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Хотя Анкара была вынуждена для защиты своего воздушного пространства обратиться к России, поскольку в 1915 году Германия вывезла свои Patriot с территории Турции, а США тогда отказались их ей продать. Поэтому Анкара и продолжила переговоры с Россией, тем более что российские системы были намного дешевле и более функциональны.

Анкара очень надеется, что С-400 в нынешней ситуации могут стать предметом торга с Вашингтоном. Так, турецкое правительство может пойти на уступки, например, согласиться на ограниченное использование российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 или не активизировать их совсем в обмен на отказ Вашингтона поддерживать сирийское крыло Рабочей партии Курдистана (РПК) — курдские Отряды народной самообороны (YPG), с которыми Турция борется последние годы

Об этом в эфире программы «Akıl Odası» на телеканале TVNET сказал известный своими тесными связями с Национальной разведывательной организацией Турции журналист, писатель и сценарист Мехмет Авни Озгюрель (Avni Özgürel).

Однако, Вашингтон все же пока настаивает на своем, требуя безоговорочного отказа от С-400 без всяких условий, о чем вчера и заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Комментируя ситуацию, Мехмет Авни Озгюрель напомнил высказывания нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента Турции Раджап Таййип Эрдогана еще когда тот был кандидатом от демократической партии в президенты США:

«Главная проблема Джо Байдена – сильный лидер во главе Турции. Вспомните, в ходе предвыборной кампании он обещал в случае победы на выборах поддержать политических оппонентов турецкого лидера Эрдогана. И стоить напомнить его фразу — «Пока Эрдоган находится у власти, США не могут контролировать Турцию». Он также обвинял президента Дональда Трампа в том, что он позволил ему начать военное вторжение Турции в Сирию в октябре 2019 года, в ходе которого Турция отбила территорию у сирийских курдских сил, объединившихся ранее с США для борьбы с ИГИЛ.

Понятно, что Турция как кость в горле у новой американской администрации, в пору правления которой во власти в первый раз и начались все проблемы и Турции, и ближневосточных стран, и революции, и гражданские войны. Но теперь надо думать о нормализации отношений, а для этого в первую очередь должен быть решен вопрос YPG/РПК, т.е. отказ от С-400 в обмен на отказ США от поддержки YPG /РПК, и надо договариваться по Patriot. Да, Турция при этом теряет 2 млрд долларов, да и Patriot дороже, чем С-400, т.е. будут финансовые потери, но в конечном счете эта формула решения проблемы сулит большие политические выгоды, поскольку таким образом нейтрализуются и США, и YPG/РПК.

В иракском Кандиле почти 130-тысяч боевиков YPG /РПК, и это не просто боевики, а целая армия, вооруженная тяжелой американской техникой. Сейчас, кстати, стартовала трансграничная операция турецких ВС на севере Ирака под кодовым наименованием Pençe Kartal-2 («Коготь орла — 2») против курдских террористов. Надо, чтобы в США, наконец, уяснили для себя, что YPG получает инструкции от РПК, которую и сами американцы считают террористической организацией. Можно ли верить тому, что американской разведке об этом не известно? Вашингтон объясняет свою помощь YPG необходимостью сотрудничества для совместной с ними борьбы с ИГИЛ. Возникает закономерный вопрос: почему Вашингтон сотрудничает в этом деле с YPG, а не полагается на силы второй по мощи армии НАТО в регионе – турецкие ВС? Вопрос риторический…» .