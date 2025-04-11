Интервью # с израильским политологом Зеэвом Ханиным.

— На проходящем в Университете АДА международном форуме «К новому миропорядку» президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что напряженность между Турцией и Израилем очень тревожна и вызывает озабоченность у Баку. Он также заявил, что первому успешному примирению между Турцией и Израилем в определенной степени способствовал Азербайджан. Позже прошла информация о том, что в Азербайджане состоялись прямые переговоры представителей Израиля и Турции. Как вы оцениваете данную посредническую миссию Азербайджана?

— Я был гостем международного форума «К новому миропорядку» и с большим интересом выслушал выступление президента Ильхама Алиева. Он производит сильное впечатление, должен сказать, но для вас это не является новостью. Энергичный человек, сильный лидер, прекрасно владеет английским языком, человек, который отвечает на непростые вопросы, не обращаясь каждую минуту к референтам или к записям, чётко формулирует свои мысли по каждой заявленной теме. Впечатление производит и комбинация его идеологического видения и прикладной политики.

Позиция Ильхама Алиева касательно израильско-турецких связей была достаточно очевидна. Он не скрывает, что отношения Азербайджана и Турции носят не просто партнёрский, а союзнический характер. Он напомнил о Шушинской декларации, о союзнических отношениях с Турцией и охарактеризовал взаимоотношения с Израилем как дружеские, причём это дружба прошла проверку временем.

Азербайджан получил поддержку от Израиля в непростые времена. Но и Израиль получал поддержку Азербайджана также в непростые для себя времена. В этом смысле для Баку конфликт между Турцией и Израилем является контрпродуктивным. Это так для Азербайджана, Израиля и Турции. Такова точка зрения азербайджанского лидера. Соответственно, президент Алиев несколько раз принимал участие в деэскалации взаимоотношений между Иерусалимом и Анкарой.

Он говорил о двух случаях, но нам известны три сюжета (видимо, есть причина, по которой президент Алиев решил проявить скромность). А сейчас, собственно, мы понимаем, что тот момент, когда он выступал перед участниками форума, в Баку проходила встреча представителей Израиля и Турции. Это было уже известно утром 8 апреля, президент Алиев выступал по этому поводу утром 9-го числа. Делегации Израиля и Турции встретились в Баку — правда, обе стороны, по целому ряду причин, назвали это встречу технической, а не собственно содержательной.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, когда эта информация стала достоянием общественности, тут же заявил, что речь не идет о нормализации отношений с Израилем. Надо полагать, что азербайджанская сторона, не комментируя подобного рода заявления и действия, по ощущениям, дает понять, что подобного рода подход ее не вполне устраивает, она хотела бы нормализацию отношений.

Ну, мы знаем прекрасно, что Ильхам Алиев в 2016 году добился снижения конфликтности во взаимоотношениях Турции и Израиля. От себя могу добавить, что тогда эта нормализация, скажем так, просуществовала недолго. И это не является виной Израиля. Основную ответственность, я полагаю, следует возложить на господина Эрдогана, который будучи антиизраильски настроенным, является фигурой, нарушающей соглашения по нормализации отношений с Израилем.

Насколько мы можем судить, сейчас происходит примерно то же самое. После того, как началась война в Газе, Эрдоган де-факто стал на сторону ХАМАС. Мы знаем, что именно на территории Турции находится одна из штаб-квартир ХАМАС. Но так или иначе предполагается, что в конечном итоге Израиль и Турция должны будут прийти к некоему соглашению, и в этом также есть интерес США. И в этом заключается и интерес Азербайджана, для которого сейчас важно поддержание функционирования всей этой системы связи и экспорта энергоносителей от Центральной Азии и до Европы.

Выстраивание этого ключевого потока в обход или без участия Ирана, который по-прежнему является угрозой для Израиля, Турции, проамериканских арабских монархий Персидского залива, и конечно же для Азербайджана, подразумевает под собой некое переплетение геополитических интересов. Учитывая, что в Вашингтоне и в Баку настроены на нормализацию отношений Турции и Израиля, в контексте, скажем так, изменения геополитической общей ситуации на Востоке, то это вероятно, в какой-то момент произойдет, что является показателем, что Азербайджан не просто наиболее сильная держава Южного Кавказа, но и одновременно уже игрок на Большом Ближнем востоке, а возможно, и на Глобальном Юге в целом. Возможно, это некая перспектива, но заявки со стороны Баку на это уже есть.

— Расширение военного присутствия Турции в Сирии воспринимается Израилем как прямая угроза своей безопасности. Вместе с тем по сообщению издания Middle East Eye Турция и Израиль ведут переговоры о создании линии разграничения в Сирии, чтобы предотвратить возможные столкновения между своими силами. Насколько эта информация может соответствовать действительности?

— На самом деле Турция привела к власти в Сирии своих прокси. По сути правительство в Сирии возглавляет одно из ответвлений Исламского государства. Пусть они с ними официально порвали отношения, но де-факто правительство Ахмеда аш-Шараа идеологически близко к братьям-мусульманам, причем довольно радикального толка. Похоже на то, что ситуация в Сирии, то есть приход к власти протурецких сил, является в некотором смысле возрождением концепции неоосманизма, которую продвигал Эрдоган, придя к власти в 2002 году. На фоне арабской весны, эта концепция в целом провалилась, но сейчас похоже на то, что эти идеи возвращаются. Тон, который задают в новом правительстве Сирии, является угрозой для Израиля, поэтому Иерусалим вынужден так или иначе обеспечивать свою безопасность.

Это касается контроля зоны безопасности на северо-восточных границах Израиля, в той зоне, которую ранее контролировали международные силы, но, как мы знаем, еще 10 лет назад, по сути, они эту территорию покинули. По этой причине Израиль так или иначе добивался создание ситуации, при которой еще один антиизраильский и проиранский фронт в Сирии так и не появился, хотя перспектива его появления была вполне очевидна. Столько же нежелательным является для Израиля появление на сирийской части Голландских высот антиизраильского фронта, которому покровительствовала бы Турция.

И в этом смысле перспектива столкновения была бы реальной, особенно в ситуации, когда Турция желает установления с протурецким режимом контроля над нацменьшинствами Сирии — курдами, алавитами и друзами и так далее. У Израиля есть некие обязательства перед, по крайней мере, перед друзами и курдами. И в этом смысле Израиль не сможет остаться в стороне, если в Сирии возобновится гражданская война, а по некоторым признакам, это уже происходит. И поэтому может быть некое столкновение с Турцией, которого может не произойти благодаря посредническим усилиям США и Азербайджана. Пока у этого процесса нет официального названия, но думаю, мы с вами можем это назвать «бакинским процессом». Если в рамках бакинского процесса, будет достигнуто некое понимание по той же модели, по которой такое понимание было достигнуто между Израилем и Россией после 2015 года, когда в Сирии появились российские военные базы. В этой ситуации был некий режим деэскалации и условное размежевание сфер интересов – российских, турецких, американских и так далее. У Израиля был один интерес — это не допустить превращение Сирии в плацдарм агрессии против еврейского государства, транспортировки вооружений «Хизболла» в Ливан и так далее.

Вот по этой схеме, тогдашних российско-израильских пониманий, есть попытка, насколько могу судить, выстроить понимание между Иерусалимом и Анкарой на сегодняшний момент. Но получится это или нет, мне сложно сказать на сегодняшний день. Но учитывая, что на обе стороны идет «дружеское давление» со стороны Вашингтона и Баку, очень может быть, что подобная схема так или иначе будет выстроена без военных действий, без столкновений. Ну, и учитывая антиизраильский настрой команды Эрдогана давать какие-то гарантии на этом этапе нельзя.

— Многие эксперты заявляют о высокой вероятности войны между Израилем и Ираном. На ваш взгляд насколько вероятно начало военных действия против Ирана?

— Пока что учитывая, что израильское руководство вынуждено координировать все свои действия с администрацией Дональда Трампа, который настроен на партнерство Турции с одной стороны, а с другой — на дипломатический процесс с Ираном, то на этом этапе слова американского президента, о том, что у него есть шанс решить ядерную программу Ирана дипломатическим путем, следует воспринимать как заявление о том, что в случае провала переговоров по вине Тегерана, «Израиль будет передовой силой по решению проблемы иранского ядерного оружия силовым путем» в качестве фигуры речи. В сухом остатке Израиль не получил карт-бланш на атаку иранских ядерных объектов. Полагаю, что на этом этапе мой ответ на ваш вопрос будет отрицательный.

— Каковы ваши впечатления от посещения Азербайджана?

— Город Баку чудесен всегда, но, честно говоря, я его не узнал. Я был в Баку до этого 10 лет назад. Тогда еще оставались остатки традиционного Баку начала 20-го века, здания 30-х, 50-х и 70-х годов прошлого столетия. Теперь это космополитический город, очень современный и динамичный, почти неузнаваемый с прежнего посещения. Но самое главное, что его жители всегда остаются доброжелательными и очень позитивными людьми.