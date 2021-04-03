Умерла модельер Карла Зампатти

Австралийский модельер бизнес-леди Карла Мария Зампатти умерла спустя неделю после падения с лестницы в опере в Сиднее. Ей было 78 лет. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ее семьи.

Зампатти упала во время оперного представления на открытом воздухе. Сразу после этого женщина была госпитализирована.

«Она продолжала преуспевать как бизнес-леди благодаря огромным радикальным и социальным изменениям, создавая одежду для женщин, борющихся за освобождение в рамках движения за права женщин в 1960-х годах, чтобы расширить возможности женщин сегодня», — приводится заявление родных модельера.

Среди знаменитых клиентов, носивших наряды Зампатти, были голливудские актрисы Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.

Глава австралийского кабмина Скотт Моррисон отметил, что общество потеряло «поистине великого и вдохновляющего австралийца». По его словам, Зампатти была защитником мультикультурного подхода, а также иконой индустрии моды и пионером в предпринимательстве.

Зампатти родилась в Италии в 1942 году. Спустя восемь лет ее семья эмигрировала в Австралию. Свою первую небольшую коллекцию модной одежды дизайнер выпустила в 1965 году, а спустя пять лет основала компанию Carla Zampatti Pty Ltd.

В начале 1970-х она стала одним из первых дизайнеров, которые представили купальники в своих коллекциях в Австралии, где на тот момент преобладали консервативные взгляды.

Предпринимательница открыла десятки бутиков по всей стране, а также занимала несколько постов директора и выполняла функции председателя австралийской государственной телерадиовещательной компании The Special Broadcasting Service (iz.ru).