В Великобритании в возрасте 72 лет умер комический актёр Робби Колтрейн (настоящее имя — Энтони Роберт Макмиллан). Зрителям он запомнился ролью великана Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Также Колтрейн играл в картинах «Золотой глаз» и «И целого мира мало» из серии фильмов о Джеймсе Бонде, кинолентах «Из ада», «Мона Лиза», «Монашки в бегах», «Двенадцать друзей Оушена» и многих других. За заслуги перед кино и телевидением был награждён Орденом Британской империи.

Автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг выразила соболезнования близким Колтрейна. «Я не знаю никого, кто был бы хоть отдалённо похож на Робби. Для меня было невероятным счастьем знать его, работать с ним, хохотать вместе с ним,» — написала Роулинг в твиттере.