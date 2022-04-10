Британский писатель, автор триллеров и шпионских романов Джек Хиггинс (наст. имя — Гарри Паттерсон) умер на 93 году жизни в собственном доме на острове Джерси в проливе Ла-Манш, сообщило агентство «Пи-эй», ссылаясь на издательство HarperCollins.

Паттерсон родился в городе Ньюкасл-апон-Тайн на севере Англии в 1929 году. За свою жизнь он написал 85 произведений. Его дебютный роман «Печальный ветер с моря» был опубликован в 1959 году. Мировую известность автор получил в 1975 году после публикации романа «Орел приземлился». По всему миру было продано более 50 млн экземпляров этой книги.

Самыми известными книгами писателя являются «Отходная молитва» (1987), «Ангел смерти» (1995) и «День расплаты» (2000). В 2017 году вышел его последний роман — «Полуночный колокол». Книга попала в список бестселлеров по версии газеты «Санди таймс».