Американский астрофизик Юджин Паркер умер в возрасте 94 лет.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Скончался Юджин Паркер, провидец астрофизики и тезка зонда NASA «Паркер». Ему было 94 года», — сообщило ведомство. Причина смерти не называется.

Юджин Паркер стал одним из первых в мире специалистов, занимавшихся исследованиями солнечного ветра. С 1967 года он является членом Национальной академии наук США. В июне 2017 года NASA приняло решение назвать автоматическую межпланетную станцию в честь астрофизика. Так, в 2018 году Юджин Паркер стал первым человеком, ставшим свидетелем запуска космического корабля, носящего его имя. 10 июня 2022 года астрофизику должно было исполниться 95 лет.