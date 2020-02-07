Улучшит ли решение Кабмина материальное положение госзащитников?

4 февраля 2020 года Кабинет министров Азербайджана внес поправку в решение «О размере суммы, которая должна выплачиваться адвокатам, переводчикам, специалистам и экспертам». Согласно этому решению, гонорары адвокатам, предоставленным государством, будут выплачиваться Коллегией адвокатов адвокатской структуре или в индивидуальном порядке безналичным способом за счет средств, предусмотренных для этих целей в госбюджете.

Член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев положительно оценил решение Кабинета министров.

«Раньше деньги за оказание услуг государственными адвокатами переводились на счета исполнительной власти. Адвокатам, предоставленным государством, приходилось выпрашивать у органов исполнительной власти положенные им гонорары. Решение Кабинета министров полностью покончит с данной практикой. Деньги будут переводиться на счета Коллегии адвокатов, которая и будет расплачиваться с адвокатами за предоставленные ими услуги»- сказал Мухтар Мустафаев.

По мнению Мустафаева решение Кабинета министров существенно улучшит материальное положение адвокатов, предоставленных государством.

Коллега Мухтара Мустафаева Эльчин Садыхов тоже положительно оценивает решение Кабинета министров.

«Раньше когда выдачей денег занимались органы исполнительной власти, адвокаты, предоставленные государством, месяцами не могли получить свои гонорары», — сказал # Эльчин Садыхов.

Но в отличие от Мухтара Мустафаева Эльчин Садыхов не считает, что решение Кабинета министров существенно улучшит материальное положение адвокатов:

«Стоимость одного часа оказанной государственными адвокатами юридической помощи установлена в размере 6 манатов. Большую часть этих денег съедают налоги. Кроме этого, адвокату приходится самому оплачивать стоимость адвокатского ордера. Фактически госадвокат получает 2 маната за час».

Как сообщил # адвокат Асабали Мустафаев, ему неоднократно приходилось выступать в качестве государственного защитника. «Но никаких денег от государства я не получал. Потому, что для этого нужно получить справку от следователя о потраченных на допросы часах. Потом от судьи нужно было получить справку о часах, проведенных в суде. И только после представления этих справок исполнительные органы власти начисляли деньги за труды. В конце концов, мне все это надоело, и я отказался от сбора справок», — заявил Асабали Мустафаев.

Как отметил адвокат, в соответствии с решением Кабинета министров от 4 февраля, адвокатам, предоставленным государством, для получения гонорара достаточно будет получить справку из суда, которую нужно будет предоставить Коллегии адвокатов. При этом, адвокат отметил, что он одновременно вел и другие дела, и у него была возможность не зависеть от этих гонораров. «Но ведь в качестве защитников, назначенных государством, выступают и молодые адвокаты, у которых нет других дел. А получить деньги они смогут только по окончании судебного процесса. Но ведь до этого госзащитник должен на что – то жить», — сказал адвокат.