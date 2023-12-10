Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Об этом пишет Haaretz.

По данным канцелярии Нетаньяху, Путин и премьер Израиля разговаривали на протяжении около 50 минут. Отмечается, что это был их первый разговор за последние два месяца, предыдущий состоялся 16 октября.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях.

Главной темой диалога была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и в частности катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа, сообщили в Кремле.

Путин отметил важность того, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к потерям среди гражданского населения.

«Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, оба политика выразили заинтересованность в вопросах эвакуации российских граждан и освобождении израильских заложников, удерживаемых в Газе.

Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора выразил президенту России Владимиру Путину свое недовольство в связи с российско-иранским партнерством.