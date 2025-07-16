Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху досрочно покинул заседание суда в связи с эскалацией напряженности с Сирией.

Как передает газета The Times of Israel, службы госбезопасности готовятся к возможному усилению эскалации с Дамаском, поэтому премьер-министр был вынужден оставить судебное заседание для контроля за ситуацией.

Отмечается, что ранее израильские ВВС нанесли удары беспилотниками по позициям сирийского режима в городе Эс-Сувейда, где в последние дни происходили ожесточенные столкновения между друзами и бедуинами, а также по зданию Генштаба в Дамаске.

Напомним, что Генпрокурор Израиля в 2019 году представил в суд три обвинения против Биньямина Нетаньяху по делам о «взяточничестве, злоупотреблении доверием и использовании служебного положения в личных целях». Нетаньяху стал первым действующим израильским премьер-министром, которому предъявлено обвинение в совершении преступления. Впервые для дачи показаний он предстал перед судом в декабре 2024 года в районном суде Тель-Авива.