Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала обострения конфликта 7 октября потеряла в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС 621 человека.

Как передает #, об этом говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы (ЦАХАЛ).

Согласно последним данным, еще один израильский военнослужащий погиб во вторник на юге сектора Газа. Как отмечает газета The Times of Israel, это первое сообщение о потерях ЦАХАЛ после того, как в ночь на 7 мая сухопутные силы вошли в Рафах и взяли под контроль КПП на границе с Египтом.

Таким образом, с начала наземной операции в Газе израильская армия потеряла убитыми 273 человека.