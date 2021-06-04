Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что после введения в мае санкций страну покинули все 34 «вора в законе». Об этом он сообщил в пятницу на брифинге по итогам заседания Совбеза.

«На заседании приняли отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая о санкциях против «воров в законе» и криминальных авторитетов. В начале года в стране было 34 человека со статусом «вора в законе», сегодня — ноль», — сказал Данилов. Он добавил, что после заседания Совбеза 14 мая в стране находилось 17 «воров в законе».

Данилов подчеркнул, что в отношении других лиц с «титулами» в преступной среде Нацполиция отрабатывает решение СНБО о санкциях. «У нас было 111 уголовных авторитетов, которые находились на Украине и попали под наши санкции. Сегодня из 111 остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения из нашей страны. Еще 36 уже отправились по месту своего желания, 33 находятся под следствием», — сообщил он.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вводит персональные санкции против 557 «воров в законе» и 111 иностранцев, являющихся «криминальными авторитетами». (ТАСС)