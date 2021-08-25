Недавно в Украине состоялся саммит «Крымской платформы». На мероприятии присутствовали представители разных стран, в частичности главы более 10 европейских стран.

Турция присутствовала на уровне главы МИД страны, а Азербайджан не был представлен на данном саммите. Комментируя итоги мероприятия, украинский политолог Евген Магда сказал, что создание «Крымской платформы» — безусловно, необходимый шаг, поскольку оккупация Россией Крымского полуострова – беспрецедентное нарушение международного права после Второй мировой войны.

«Украина и до этого не сидела, сложа руки, но создание такого формата, в котором приняли участие все страны ЕС и НАТО дает понятный политический сигнал России: «Крым придется вернуть». Очевидно, что это произойдет не завтра, но обязательно будет»,- считает политолог.

Говоря об участниках мероприятия, эксперт сказал, что на саммите были представлены все страны НАТО и ЕС, причем на достаточно высоком уровне – президенты, премьеры, министры иностранных дел или обороны.

«США были представлены министром энергетики, и это тоже показательно. Досадно, что Азербайджан, у которого также оккупирована часть территории, не нашел возможности присоединиться к «Крымской платформе», надеюсь, это произойдет позже», — считает аналитик.

Политолог также добавил, что смена власти в Афганистане, приход к управлению страной движения «Талибан» вызывает сегодня серьезную обеспокоенность, поэтому лидеры «Большой семерки» сосредоточились на этом факте.

Политолог считает, что сам факт создания «Крымской платформы» заметно раздражает Россию.

«Полагаю, ее участники постараются доказать реальными делами, что деоккупация захваченного агрессором полуострова реальна. Исходя из военного потенциала России, это не произойдет по принципу «здесь и сейчас», но усилия будут прилагаться. И дело здесь не только в России, уверен, что любая страна в мире должна понимать: агрессия не окажется безнаказанной», — резюмировал он.